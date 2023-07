Babyausstatter in Zschopau schließt: Warum damit auch eine Familientradition endet

Mehr als 30 Jahre haben Dorothea und Thomas Weisflog in ihrem Geschäft Babysachen verkauft. „Eine schöne Branche, bei der man mit jungen Leuten ins Gespräch kommt“, sagt Thomas Weisflog. Wenngleich sich in jüngster Zeit eher die Generation der Großmütter und -väter in den Laden an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Zschopau verirrt...