Bronzeplastik vor der neuen Herberge: So will Zschopau dem Motorradbau in der Stadt ein Denkmal setzen

Die Idee für das Projekt ist aus einem vorausgegangenen Streit um ein Motorrad-Kunstwerk im Stadtzentrum entstanden. Nun hat der Stadtrat den Weg für den Bau vor dem früheren Stadtcafé geebnet.

Keine andere Maschine steht so für die Motorradtradition in Zschopau wie die legendäre RT 125. Die populäre Baureihe wurde zuerst von DKW Zschopau und später bis 1965 von MZ gefertigt. Mit fünf Millionen Exemplaren ist es das meistkopierte Motorrad weltweit. Nun will die Stadt mit einer RT 125-Bronzeskulptur dem Motorradbau in Zschopau ein...