Bundesstraße im Erzgebirge vier Stunden gesperrt: Betrunkener Lasterfahrer verliert Ladung mit Schrauben

Der Straßenverkehr war auf der B 174 in Zschopau stark beeinträchtigt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann.

Autofahrer auf der Bundesstraße 174 in Zschopau mussten am vergangenen Freitag bis in den frühen Abend etwa vier Stunden erhebliche Beeinträchtigungen hinnehmen. Grund: Ein 50-jähriger Lasterfahrer hatte nach einem Unfall unzählige Metallschrauben verloren, die er geladen hatte. Laut Polizei vom Wochenende fuhr der LKW die B 174 von Chemnitz...