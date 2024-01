Diebe im Erzgebirge unterwegs: Handtasche mit Geldbörse aus Einkaufswagen entwendet

Auf einem Parkplatz in Zschopau wurde eine Handtasche samt Ausweis gestohlen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250 Euro.

Auf dem Parkplatz des Kauflands an der Chemnitzer Straße in Zschopau ist eine Handtasche gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, gelang es Unbekannten am Donnerstag, die seitlich an einen Einkaufswagen gehängte Tasche zu entwenden. Eine Frau war nach dem Einkauf über den Parkplatz gelaufen und hatte anschließend ihre Waren im Fahrzeug...