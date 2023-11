Drebacher bringt Licht ins Dunkel des Schwibbogens

Seit seiner Kindheit ist Sven Melzer von den runden Bögen, die während der Adventszeit die Fenster zieren, fasziniert. Einem Detail, das ihn dabei störte, hat er sich mit viel Tüftelei gewidmet.

Auf den ersten Blick ist nichts Außergewöhnliches zu entdecken. Der Schwibbogen in den Händen von Sven Melzer ist so groß wie all die anderen Exemplare, die bald überall im Erzgebirge die Fenster erleuchten werden. Aus Holz ist ein Motiv ausgesägt, das traditioneller kaum sein könnte: Zwei Bergmänner, eine Klöpplerin und ein Schnitzer...