Ehepaar erhält heute Verdienstorden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer überreicht an diesem Sonnabend - stellvertretend für den Bundespräsidenten - an 13 Sachsen den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Zu den Ausgezeichneten gehören in diesem Jahr auch zwei Erzgebirger: Ines und Ronald Kaulfuß aus Pockau-Lengefeld.

Ines und Ronald Kaulfuß setzen sich seit mehr als 15 Jahren dafür ein, die Stoffwechselerkrankung Morbus Wilson besser zu verstehen und Betroffene zu unterstützen. 2006 war ihre Tochter Lydia an den Folgen der seltenen Erberkrankung verstorben. Am heutigen Sonnabend erhält das Paar aus den Händen von Ministerpräsident Michael... Ines und Ronald Kaulfuß setzen sich seit mehr als 15 Jahren dafür ein, die Stoffwechselerkrankung Morbus Wilson besser zu verstehen und Betroffene zu unterstützen. 2006 war ihre Tochter Lydia an den Folgen der seltenen Erberkrankung verstorben. Am heutigen Sonnabend erhält das Paar aus den Händen von Ministerpräsident Michael...