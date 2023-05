Elektronische Visite: Pflegeeinrichtung in Warmbad hat erfolgreich an Modellprojekt für ganz Sachsen mitgewirkt

Die Pflegeeinrichtung Katharinenhof in Warmbad hat eine Vorreiterrolle beim Thema elektronische Visite in Pflegeheimen für ganz Sachsen eingenommen. Sie gehörte von Juli 2019 bis Ende 2022 zu einem Modellprojekt. In diesem wurde getestet, inwieweit Patienten in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und dennoch Kontakt zu einem Arzt haben können. Das...