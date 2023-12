Elfjähriger bei Unfall in Gelenau schwer verletzt

Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem am Donnerstag in Gelenau ein elfjähriger Junge schwer verletzt worden ist. Gegen 15 Uhr war es demnach in der Karl-Marx-Straße, nahe dem Sportplatz, zu einem Zusammenstoß zwischen einem derzeit unbekannten, in Richtung Werner-Seelenbinder-Weg fahrenden Pkw und dem die Straße überquerenden Jungen...