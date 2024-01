Erdrückende Bürokratie: Warum ein Museumsausstatter im Erzgebirge weniger öffentliche Aufträge will

Die Seiwo im Drebacher Ortsteil Scharfenstein hat aus den Problemen, die zur Insolvenz führten, gelernt. Ein aus Asien nach Deutschland hereinschwappender Trend kommt dem Geschäftsführer dabei gelegen.

Viele Jahre ging es für die Seiwo Technik in Scharfenstein nur aufwärts. Das Unternehmen mit seinem zweiten Standbein in Hohenstein-Ernstthal hat sich mit der Ausstattung von Museen sowie im Bühnen- und Kulissenbau einen Namen gemacht und zählt eigenem Bekunden zufolge inzwischen zu den Top-3-Anbietern in Deutschland. Doch Lieferengpässe...