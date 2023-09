Erstes Richtfest in neuem Gornauer Wohngebiet gefeiert

Am „Holzboden II“ nimmt die Zahl der Bagger zu. Auch ein großer Kran war am Mittwoch im Einsatz, um binnen zehn Stunden das erste Haus zu errichten, dem bald weitere auf diesem Areal folgen werden.

So richtig fassen können es Daniela Immer und Björn Lang noch nicht, vor was sie gerade stehen. „Auf Bildschirmen und Grafiken haben wir es schon oft gesehen, aber in der Realität ist es nochmal etwas ganz anderes“, sagt das Paar über sein neues Eigenheim, das am Mittwoch binnen zehn Stunden aufgebaut wurde. Auch bei Gornaus Bürgermeister...