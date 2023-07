Die Fahrbahnerneuerung in Scharfenstein geht in die nächste Runde. Am 12. Juli beginnen an der S 228 vom Abzweig nach Grießbach bis zum Karl-Stülpner-Weg die Arbeiten im zweiten Teilabschnitt, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit. Die Hauptarbeiten sollen voraussichtlich bis 19. August abgeschlossen werden. Nach der...