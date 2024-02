Feuerwehreinsatz im Steinbruch Venusberg

Auf dem Steinbruchgelände im Drebacher Ortsteil ist eine Baumaschine in Brand geraten.

Eine Baumaschine ist am Freitag im Steinbruch Venusberg in Brand geraten. Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Mitarbeiter des Unternehmens hätten zunächst selbst versucht, ein in Flammen geratenes Bohrgerät unter Kontrolle zu bringen, sagt Einsatzleiter Jörg Aurich von der Venusberger Feuerwehr. Als die Kameraden eintrafen, brannte die...