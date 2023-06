Gefährlicher Streich im Erzgebirge: Diebe vertauschen Ortsschilder

Stellen Sie sich vor, sie fahren mit dem Auto nach Hilmersdorf, und plötzlich steht dort ein Ortsausgangsschild von Großolbersdorf. Wie kann das sein? Ein solcher Fall ereignete sich am vergangenen Wochenende mehrfach in der Region. Die gelben Ortstafeln wurden demontiert, mitgenommen und an anderer Stelle wieder angebracht. Das Durcheinander war...