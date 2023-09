Gornauer Carsharing-Projekt mit E-Autos stößt auf Zuspruch

Wie viele Bürger tatsächlich die drei strombetriebenen Fahrzeuge nutzen werden, muss sich erst noch zeigen. Bei Info-Veranstaltungen kam das Angebot jedoch gut an - genau wie der geplante Solarpark.

Mit gutem Beispiel ging Nico Wollnitzke Anfang der Woche voran. Für eine Dienstfahrt nutzte der Gornauer Bürgermeister das E-Auto, das nun direkt am Rathaus und der dortigen Ladestation steht, sofern es nicht gerade von anderen Fahrern genutzt wird. Auch an der Dittmannsdorfer Kita sowie am Feuerwehrgerätehaus in Witzschdorf können...