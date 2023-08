Großolbersdorf: Breitbandausbau geht weiter

Die Straße Am Rathaus (Kreisstraße 8150) in Großolbersdorf ist vom 21. August bis zum 22. September zwischen dem Abzweig Scharfensteiner Straße und dem Abzweig An der Kirche gesperrt. Anschließend gilt das bis voraussichtlich 27. Oktober für die Schulstraße vom Abzweig An der Kirche bis zum Abzweig Warmbadstraße, teilt Benjamin Kaden mit,...