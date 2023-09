Gymnasium-Sanierung in Zschopau: Warum das Geld nicht reicht

Für die Sommerferien hatte das Landratsamt des Erzgebirgskreises den Abschluss der Arbeiten im Mittelgebäude in Aussicht gestellt. Nun dauert es länger. Das hat Folgen für den Schulbetrieb.

Die Sanierung des Zschopauer Gymnasiums gleicht einem Fass ohne Boden. Knapp zwei Jahre dauern die Arbeiten im mittleren Gebäudeteil – Haus 2 – schon an, und es ist kein Ende abzusehen. Am Anfang nährte die Landkreisverwaltung die Hoffnung, den zweiten Abschnitt in den Februarferien 2022 abschließen zu können. Ende vergangenen Jahres war...