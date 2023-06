Heu statt Zierrasen: Wie ein Schrebergarten in Amtsberg zum Vorzeigeobjekt wird

Präzise beschnittene Hecken, akkurat getrimmter Zierrasen, in Reihe und Glied ausgerichtetes Gemüse – das sind Klischees, die Schrebergärten anhaften. Dass in Kleingartenanlagen auch für Tiere und Pflanzen wertvolle Biotope entstehen können, scheint nicht in dieses Bild zu passen. Und dennoch zeigen Sven Thumser und seine Mitstreiter: Genau...