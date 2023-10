Hilfeaufruf für Brandopfer in Drebach: Familie plant Neuanfang

In Windeseile hat sich der über die Kirchgemeinde initiierte Aufruf für die dreiköpfige Familie verbreitet, die am Freitag Haus und Hof verloren hat. Das haben Erzgebirger gespendet.

Wenn jemand in Not gerät, hilft die ganze Dorfgemeinschaft. Das zeigt sich in diesen Tagen an der Solidarität mit der Familie, die am vergangenen Freitag nach dem verheerenden Brand eines Bauerngutes in Drebach das Dach über dem Kopf verlor. Katrin Hofmann wohnt nur 50 Meter vom Unglücksort entfernt und hat am Freitagabend das Drama miterlebt....