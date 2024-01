Im Dachgeschoss wachsen schon Bäume: Warum eine alte Spinnerei in Zschopau nicht abgerissen werden darf

Schlappe vor Oberverwaltungsgericht Bautzen: Nach verlorenem Gerichtsstreit sucht Motorradstadt Zschopau nach einer neuen Lösung.

So alt wie die Oehmsche Baumwollspinnerei am Ufer der Zschopau, so marode ist auch das heute leer stehende Gemäuer. Das Dach des vor knapp 200 Jahren in Zschopau errichteten Industriebaues ist zum Teil eingebrochen. Feuchtigkeit dringt ein und beschleunigt den Verfall. Auf dem faulenden Boden im Obergeschoss wachsen Farne und Bäumchen. Die Stadt...