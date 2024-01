In Wolkenstein haben sich zwei Autofahrer bei einem Zusammenstoß schwer verletzt

Ein Vorfahrtsfehler hat in Wolkenstein zu einer Kollision geführt. Neben Verletzten gab es auch hohen Schaden.

In Wolkenstein haben sich zwei Autofahrer bei der Kollision ihrer Fahrzeuge schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat, ereignete sich der Zusammenstoß am frühen Dienstagabend. Laut bisherigen Erkenntnissen hatte sich ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Plattenstraße befunden und wollte dann geradeaus über die Annaberger...