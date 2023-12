Kaffee und Kekse für Trucker: 21-jähriger Erzgebirger baut schnelle Eingreiftruppe auf

Yannick Meyer ist zur Stelle, wenn auf der Bundesstraße 174 nichts mehr geht. Um bei Schneechaos noch mehr Lastwagenfahrern helfen zu können, braucht er jedoch Unterstützung.

Einen Mitstreiter hat Yannick Meyer schon gefunden, nun sucht er noch weitere Helfer. Der Zschopauer will in den kommenden Wochen an der Bundesstraße 174 zwischen Chemnitz und Heinzebank liegen gebliebene Trucker mit Kaffee, Tee und Keksen versorgen. Allein werde er das nicht schaffen, sagt er, daher der Aufruf.