Kardiologie bekommt junge Ärztin: Herzschrittmacher-Patienten können weiter im Krankenhaus Zschopau betreut werden

Für den in Ruhestand gehenden Oberarzt Dr. Jürgen Atmanspacher gibt es eine Nachfolgerin. Ursprünglich sah der Plan anders aus.

In der Kardiologie der Klinik für Innere Medizin im Erzgebirgsklinikum in Zschopau gibt es einen Wechsel. Ab 1. Januar betreut Dr. Silvia Schneider die kardiologische Sprechstunde. Die Fachärztin übernimmt damit die Aufgaben von Oberarzt Dr. Jürgen Atmanspacher, der nach 23 Jahren am Zschopauer Krankenhaus zum Jahresende in den Ruhestand geht....