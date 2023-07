Körperverletzung im Erzgebirge: Warum ein Freispruch das Opfer glücklich macht

„Ich will nicht, dass er bestraft wird. Er hat soviel Gutes für mich getan. Er und seine Mama waren immer für mich da.“ Das sagt das Opfer in seiner Zeugenaussage über den Angeklagten. Emotional und teils unter tränenerstickter Stimme. Dementsprechend erleichtert war der 53-Jährige nach der Verhandlung am Amtsgericht Chemnitz, die mit...