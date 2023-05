Motorsägen-Weltmarktführer Stihl erwirbt Mehrheitsbeteiligung bei Mogatec in Drebach

Nach einem von Motorsägen-Weltmarktführer Stihl im Januar beim Bundeskartellamt eingeleiteten Fusionskontrollverfahren ist die Übernahme des erzgebirgischen Gartengeräteherstellers Mogatec nun vollzogen. Das in Baden-Württemberg ansässige Industrieunternehmen hat eine Beteiligung in Höhe von 75,1 Prozent an der Mogatec GmbH erworben und ist damit...