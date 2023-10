Nach Schrotkugelbeschuss: Dom aus dem Erzgebirge hat sein glückliches Katzenleben zurück

Der Kater aus Grünhainichen, an dessen Schicksal viele Leser Anteil genommen haben, ist nach seinem Leidensweg aber vorsichtiger geworden. Und noch nicht alle gesundheitlichen Probleme sind behoben.

Wie geht es Dom? Diese Frage bekommen Susan Bothmann und ihre Kinder häufig gestellt. Am Schicksal des weiß-rot-gemusterten Katers aus Grünhainichen haben viele Erzgebirger Anteil genommen und für die Arztbehandlung gespendet. Die bislang letzte OP liegt sieben Wochen zurück. In einer Spezialklinik in Dresden wurden der im Juni angeschossenen...