Neue Poststation in Wolkenstein: Vieles klappt schon, doch der Videoassistent streikt

Einschreiben, Briefmarken, Pakete, Sperrgut: Die Technik soll fast alles können, was auch eine klassiche Postfiliale bietet. Werden die Filialen schon bald überflüssig?

Als der Videoassistent angewählt wird, passiert erst einmal nichts. 23 Minuten soll es dauern, bis er verfügbar ist. Wer mal eben Hilfe beim Kauf von Briefmarken benötigt, wird kaum so lange warten. Das weiß auch Postmitarbeiter Vincent Ackermann, der am Penny-Markt in Wolkenstein die neue Poststation vorführt.