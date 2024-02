Neue Stadthalle in Zschopau: Was Nutzer künftig zahlen

Obgleich das Dach des neuen Kulturzentrums der Motorradstadt noch nicht geschlossen ist, gibt es schon Anfragen für Veranstaltungen. Der Stadtrat hat deshalb einen Beschluss gefasst.

Das Dach der neuen Stadthalle in Zschopau sollte längst dicht sein. So hätte mit dem Wintereinbruch der Innenausbau forciert werden können. Doch das Ziel wurde verfehlt. Bei den Zimmererarbeiten sei von Beginn an zu wenig Personal auf der Baustelle gewesen, sagt Bauamtsleiter Thomas Hoyer, der zur jüngsten Stadtratssitzung die Situation...