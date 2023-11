Pyramide bringt Schwung ins Zschopauer Seniorenzentrum

Neben der großen Version am Markt dreht sich in Zschopau noch eine weitere Weihnachtspyramide. Und einen Weihnachtsmarkt gab es dort am Mittwoch auch.

Leckerer Duft ist am Mittwochabend durchs Zschopauer Seniorenzentrum gezogen – süß drinnen und herzhaft draußen, denn dort grillten Mitglieder des DKW-Siedlungsvereins Bratwürste. Dazu waren Amtsberger Schnitzer und Klöpplerinnen zu erleben – genau wie der Zschopauer Posaunenchor und Hortkinder der Grundschule am Zschopenberg, die Lieder...