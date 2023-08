Rock ‚n‘ Roll unter US-Flagge: Fans großer Straßenkreuzer feiern in Großolbersdorf sich und ihre Fahrzeuge

Auf einem Feld zwischen Großolbersdorf und Warmbad geht es am Wochenende heiß her. Was die Teilnehmer des US-Car-Treffens verbindet: „Freie Presse“-Reportage über ein besonders Lebensgefühl.

Mitten auf einem Feld zwischen Großolbersdorf und Warmbad wehen am Wochenende US-Flaggen. Eingebettet zwischen Zelten, Wohnwagen und US-Cars – von Chevrolet bis Ford Mustang, von Cabrio bis Pickup. Die Sonne strahlt am Samstagmittag erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel. Das Thermometer zeigt knapp 28 Grad Celsius im Schatten. Rock ‚n' Roll-...