Rossmann-Filiale in Zschopau bleibt ab Montag geschlossen

50 Prozent Rabatt gab es zuletzt beim Ausverkauf.

Die Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann in Zschopau bleibt ab Montag geschlossen. Schon in den vergangenen Tagen waren viele Regale leer. Zuletzt lockte das Geschäft an der Lange Straße mit 50 Prozent Nachlass auf alle Artikel. Die Schließung ist allerdings nur von kurzer Dauer. In den kommenden Tagen wird die Filiale umgebaut. „Das...