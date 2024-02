Sachsens Innenminister beeindruckt in Wolkenstein mit seiner Offenheit

Bei einem Bürgergespräch ist Armin Schuster auf aktuelle Gesellschaftsprobleme eingegangen. Lösungen hatte er nicht immer parat. Dennoch vermittelte er Zuversicht - genau wie vier andere Gäste.

Seine Sorgen waren Armin Schuster anzumerken, als er am Mittwochabend zu einer Gesprächsrunde im Wolkensteiner Ratskeller aufschlug. „Die Kritik an der heutigen Demokratie hat viel damit zu tun, dass der Begriff ‚repräsentativ‘ nicht mehr so ganz ernst genommen wird“, sagte der sächsische Innenminister und stellte die Frage, ob Berlin...