Scharfensteiner Dreieck bald wieder befahrbar

Von Grießbach bis zur Drebacher Gemeindeverwaltung im Ortsteil Scharfenstein oder zu einer der Firmen im angrenzenden Gewerbepark ist es normalerweise ein Katzensprung. Doch wer in den vergangenen Wochen in den Nachbarort wollte, musste einen riesigen Umweg in Kauf nehmen. Auch von Venusberg oder Zschopau aus war das ehemalige DKK-Dorf nicht...