Sommerkonzert mit Rudy Giovannini am Sonntag in Warmbad

Das Sommerkonzert mit dem Südtiroler Tenor Rudy Giovannini findet am Sonntag,15 Uhr, am Kurparksee in Warmbad statt. Die Besucher erwarten volkstümliche Lieder, Schlager und Balladen, heißt es in der Ankündigung. Karten sind für 25 Euro an der Tageskasse erhältlich (Kinder bis 6 Jahre frei). Für Besucher der Veranstaltung stehen wieder die...