Spätsommer läuft im mittleren Erzgebirge zu Hochform auf

Noch vor Ablauf der zweiten Dekade war am 18. bereits das Soll der Sonnenscheindauer erreicht. Bis zum Monatsende stellte die Sonne mit 245 Stunden einen neuen Rekord der vergangenen 20 Jahre auf.

Mit den Bauernregeln ist das mitunter so eine Sache. Ihre Trefferquote liegt nahe an der Kaffeesatzleserei. Zufall oder nicht – anders sieht es mit einer Bauernregel für den September aus: „So wie das Wetter an Ägidius (1. September), so es vier Wochen bleiben muss.“ Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht, aber die...