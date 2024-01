Spuren im Schnee führen Polizei in Zschopau zu mutmaßlichem Einbrecher

Die Beamten entdecken auf einem Betriebsgelände einen 21-Jährigen in einem Container.

Seine Spuren im Schnee haben die Polizei am Sonnabend in Zschopau zu einem mutmaßlichen Einbrecher geführt. Durch den Sicherheitsdienst war zunächst gegen 19.30 Uhr bekannt geworden, dass sich auf einem Betriebsgelände in der Krumhermersdorfer Straße unberechtigte Personen aufhalten würden. Die Polizeibeamten verfolgten die im Schnee...