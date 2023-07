Steine im Dittersdorfer Steinbruch leuchten wieder

Live-Musik stand bei den „Leuchtenden Steinen“ im Amtsberger Ortsteil Dittersdorf sonst erst am zweiten Abend auf der Tagesordnung. Sorgten freitags in der Vergangenheit immer nur DJs für musikalische Unterhaltung, so dürfen sich die Besucher des Open-Air-Festivals im Steinbruch diesmal schon zum Auftakt auf die Darbietungen von Bands...