Telefonbetrug in Zschopau und Freiberg

Unbekannte Betrüger bringen zwei Männer in Zschopau und Freiberg um drei- beziehungsweise vierstellige Summen.

Zschopau/Freiberg.

Betrüger haben zwei Männer in Zschopau und Freiberg um drei- und vierstellige Summen gebracht. Laut Polizei erhielt ein 48-jähriger Zschopauer am Dienstagmittag einen Anruf, in dem ihm ein Gewinn in Höhe von 28.500 Euro suggeriert wurde. Zuvor müsse er Gutscheinkarten, sogenannte Google-Play-Karten, kaufen, um die Gebühren in Höhe von 1000 Euro zu begleichen. Der Mann kaufte diese Karten und gab die darauf stehenden Zahlenkombinationen per Telefon an die Betrüger weiter.