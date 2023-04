Teresa Weißbach lüftet Geheimnis

Das Podium im Kino Astoria in Zwickau ist hochkarätig besetzt. Ulf Kirsten hat Platz genommen, der sagt, dass für ihn Union Berlin der einzige richtige Ost-Klub in der Fußball-Bundesliga ist. Diese Bemerkung ist natürlich ein Seitenhieb in Richtung RB Leipzig, das oft dafür gescholten wird, dass es ein sogenannter Retortenklub ist,...