Unbekannte beschädigen Fensterscheiben in Kita in Zschopau

Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Zschopau.

Unbekannte haben sich zwischen dem 7. Februar, 11 Uhr, und dem 12. Februar, 14 Uhr, Zutritt auf das Gelände einer Kindertagesstätte in der Fritz-Heckert-Straße in Zschopau verschafft. Sie beschädigten laut Polizei mit Steinen mehrere Fensterscheiben der Einrichtung. Nach einem ersten Überblick entstand Gesamtsachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, insbesondere Anwohner der Fritz-Heckert-Straße sowie des Neckarsulmer Ringes und der August-Bebel-Straße, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 03735 6060 im Polizeirevier Marienberg zu melden. (bz)