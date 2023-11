Verkehrsbehinderung in Zschopau: Die Motorradstadt bekommt am Mittwoch ihren Weihnachtsbaum

Der Weg des Nadelbaumes bis zum Neumarkt ist nicht lang. Doch zuvor ist noch ein Manöver mit einem Autokran nötig.

Mit Verkehrsbehinderungen müssen Autofahrer am Mittwochmorgen in Zschopau rechnen. An dem Tag wird der Weihnachtsbaum auf den Neumarkt aufgestellt. Doch zunächst muss der Nadelbaum nahe der Zschopaubrücke gefällt werden. Dafür hat die Stadt eine Sperrung der Johannisstraße zwischen 7 und 9 Uhr angekündigt. Ab 8 Uhr wird der Baum per...