Versuchte Erpressung? Anzeige gegen Gelenaus Bürgermeister erstattet

Die Gemeinderatssitzung am Dienstag hat einen turbulenten Verlauf genommen. Grund dafür war die Bekanntgabe von Rainer Scherzer, dass er rechtliche Schritte gegen Knut Schreiter eingeleitet hat.

Ginge es nach Rainer Scherzer (Wählervereinigung Gelenau), dann wäre die Sitzung des Gelenauer Gemeinderats am Dienstagabend schon nach wenigen Minuten beendet gewesen. In einem Schreiben, das er an alle Gemeinderäte verteilte und vorlas, gab er die Erstattung einer Anzeige gegen Bürgermeister Knut Schreiter (CDU) bekannt - wegen des Verdachts...