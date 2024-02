Warum Zschopau vor den Wahlen drei Einwohner mit Börnichen tauschen will

Die Hölzel-8-Bewohner im Ortsteil Krumhermersdorf leben in einer Enklave. Weil das bei Kommunalwahlen problematisch ist, wollte das Zschopau vor Jahren ändern. Das Verfahren versandete. Nun könnte es eng werden.

In der Stadtverwaltung Zschopau hat im Superwahljahr 2024 ein Wettlauf mit der Zeit begonnen. Am 9. Juni werden Kreistag, Stadt-, Gemeinde- und Ortschaftsräte gewählt, darüber hinaus – wie seit 1994 üblich – das Europäische Parlament. Bis zur ersten Stimmabgabe will die Motorradstadt klare Verhältnisse schaffen. Und zwar bei den...