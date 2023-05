Wie beim Pioniertreffen 1988: Zschopauer Familienfest übertrifft Erwartungen

Erstmals seit 35 Jahren hat sich der Sportplatz der Zschopauer August-Bebel-Schule wieder in einen Festplatz verwandelt. "1988 gab es anlässlich des großen Pioniertreffens in Karl-Marx-Stadt auch hier bei uns ein riesiges Fest", erinnert sich Mathias Raschke, der ganz in der Nähe der Schule den Jugendclub "High Point" leitet. Seither habe es nur...