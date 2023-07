Wie die Schützengesellschaft vom Gelenauer Jubiläum profitiert

Es ist 30 Jahre her, da wurde etwas abseits von Gelenau der erste Spatenstich für ein neues Vereinsdomizil gesetzt. Die ein Jahr zuvor gegründete Gelenauer Schützengesellschaft hatte sich entschlossen, einen eigenen Schießstand samt Unterkunft für gemütliche Abende zu bauen. Am Fischweg wurde dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt - und nun...