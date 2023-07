Wohin gehört das frühere MZ-Gelände in Hohndorf: Können sich Zschopau und Großolbersdorf doch noch einigen?

Die Gespräche über einen Flächentausch zwischen Zschopau und Großolbersdorf sind im Frühjahr in eine Sackgasse geraten. Ein Treffen zwischen den Spitzen beider Kommunen könnte nun wieder etwas Bewegung in die Sache bringen. Lisa Pechmann von der Zschopauer Stadtverwaltung bestätigt ein nach der Sommerpause in der Nachbargemeinde geplantes...