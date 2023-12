Wohnhausbrand in Drebach: Nach dem Unglück erlebt die dreiköpfige Familie etwas unfassbar Schönes

Vor elf Wochen haben die Erzgebirger durch ein Feuer das Dach über dem Kopf verloren. Wie die Familie Weihnachten erlebt und in die Zukunft blickt.

Es weihnachtet bei Familie Protze in Drebach. Das Wohnzimmer verströmt Gemütlichkeit. Am Fenster leuchtet ein Schwibbogen in die Dunkelheit. Auf dem Beistelltisch neben der Sitzecke scheint eine Pyramide darauf zu warten, angeschoben zu werden. Viele Erzgebirger empfinden es als selbstverständlich, die Weihnachtszeit in den eigenen vier Wänden...