Wolkenstein: Geschäftsführer von christlicher Wirtschaftsinitiative zu Gast

Michael vom Ende spricht zum Thema „Was zu einem guten Aufbruch gehört ...“

Unter dem Motto „Was zu einem guten Aufbruch gehört ...“ spricht am 3. September, 10 Uhr, Michael vom Ende von „Faktor C“ in der St. Bartholomäuskirche in Wolkenstein. „Faktor C“ ist eine der ältesten christlichen Wirtschaftsinitiativen Deutschlands, heißt es in der Ankündigung. Sie wurde 1902 gegründet und arbeitet...