Wolkenstein: Kletterin stürzt unterhalb der Burg in die Tiefe

Die Bergung der Frau dauert mehr als eine Stunde. Per Rettungshubschrauber wird sie in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Kletterin ist am Montag gegen 13.15 Uhr in Wolkenstein verunglückt. Laut Augenzeugen war sie an der Kletterwand unterhalb der Burg gemeinsam mit einem weiteren Kletterer unterwegs, als sie circa 25 Meter in die Tiefe stürzte. Umgehend wurden die Feuerwehren aus Schönbrunn und Wolkenstein sowie der Bergbau- und Höhenrettungszug der...