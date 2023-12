Zschopauer Schüler tauchen in die Welt der Bergleute ein

An der Bebel-Oberschule wird die Adventszeit traditionsgemäß mit einer Projektwoche eingeläutet. Neben weihnachtlichen Kunstwerken und Vorführungen sind dabei auch Kastenbergwerke entstanden.

Was sich mit leeren Schuhkartons alles anstellen lässt, hat gerade der fächerverbindende Unterricht an der Zschopauer August-Bebel-Oberschule gezeigt. Wie jedes Jahr stand diese Woche mit all ihren 23 Projekten im Zeichen von Weihnachten. Während die einen Darbietungen für den Weihnachtszirkus einstudierten oder Lieder mit dem Chor übten,...