Zschopauer Schützen laden zum „Schießen für jedermann“ ein

Die Veranstaltung findet am Mittwoch im Vorfeld des Schloss- und Schützenfestes statt.

Im Vorfeld des Zschopauer Schloss-und Schützenfestestes findet am Mittwoch das „Schießen für jedermann“ statt. Organisiert wird es vom Schützenverein, der sein Domizil in der Thumer Straße in der Nähe des Ortsausgangs hat. Beginn ist 14 Uhr. Laut Ankündigung gibt es die Möglichkeit, unter der Aufsicht und Anleitung erfahrener...